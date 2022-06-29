* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. После Панджшера и Андараба талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили убийства мирных жителей и принудительные переселения в Балхабе, на этот раз под предлогом подавления мятежа своего недовольного командира. Местные источники «Шафакна Афганистан» сообщают, что радикалы убили более 15 мирных жителей в этом районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Большое количество семей нашли убежище в горах, опасаясь расправы со стороны радикалов. Сообщается, что боевики перерезали телекоммуникационные линии, в результате чего часть семей остались без еды и воды.

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По сообщению «Шафакна» со ссылкой на «8 Собх», действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали широкую реакцию внутри страны и за рубежом. Правозащитные группы в стране говорят, что радикалы начали операцию по расправе над людьми в Балхабе, аналогичную Панджшерской. Они называют это действиями против национальных интересов и единства народа.

Международные агентства также выразили обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения в ходе пятидневной «Балхабской войны» и призвали радикалов соблюдать законы войны.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают убийства и заявляют, что не хотят причинять вред мирным жителям. На сегодняшний день боевики группировки зверски убили десятки человек в Панджшере и Андарабе и заключили в тюрьмы сотни уроженцев этих регионов в Кабуле и других провинциях.

В Балхабе применялись террористы-смертники, сотни единиц военной техники и авиаудары. Операция была предпринята с целью ареста или ликвидации хазарейца маулави Мехди, недовольного бывшего командира группировки. Говорят, что сейчас, спустя пять дней после начала операции, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не добились окончательного успеха.

В настоящее время в некоторых частях Балхаба идут бои на истощение с бойцами Мехди Муджахида. Согласно местным источникам, во время операции радикалы вынудили сотни семей, проживающих в этом уезде, покинуть свои дома. По словам источника, многие люди укрылись в горах, опасаясь быть убитыми боевиками, и теперь испытывают нехватку воды и еды.

Местные жители заявили, что боевики преследовали мирных жителей, пытаясь арестовать или убить Мехди Муджахида. Они атаковали уезд Балхаб с четырёх направлений и устроили массовые расправы. Также они запретили всем СМИ посещать этот район и освещать происходящее.

Один из местных жителей призвал международное сообщество уделить внимание ситуации в Балхабе и спасти жизни его населения. По его словам, на данный момент боевики убили десятки человек и закопали их в братских могилах.

Другой гражданин Афганистана говорит, что у боевиков есть проблемы с Мехди Муджахидом, но вместо этого они убивают женщин и детей. Он призвал международные организации направить делегацию в провинцию Сарипуль для расследования преступлений в Балхабе. Этот человек, который, по-видимому, является известным хазарейцем, утверждает, что боевики перерезали телекоммуникационные антенны и оставили людей без воды и пропитания.

Беспокойство по поводу обращения радикалов с гражданскими лицами в Балхабе вызвало возмущение на национальном и международном уровнях. По некоторым данным, в ходе столкновений в Балхабе погибли более 15 мирных жителей. Афганские организации гражданского общества выступили с заявлением о широко распространенных нарушениях прав человека и убийствах мирных жителей в Балхабе.

По мнению этих учреждений, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали это при отсутствии освещения в СМИ и молчании международных организаций. Эти учреждения заявили, что недавние убийства, совершенные в Балхабе, являются продолжением послужного списка группировки в области нарушения прав человека в Панджшере, Баглане и Горе. Эти учреждения призвали международное сообщество оказать давление на радикалов с целью прекращения убийств.

Афганский комитет мира также выступил с заявлением, в котором назвал нападение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Балхаб «ненужным» и приведшим к жертвам и вынужденным перемещениям. По данным организации, пока Афганистан борется со стихийными бедствиями и бедностью, действия радикалов в Сарипуле и Панджшере продлят 40-летнюю войну в стране и затруднят установление прочного мира. Организация призвала прекратить подобные акции, назвав их действиями против национальных интересов и единства народа.

Наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе и публикация сообщений о жертвах среди гражданского населения также вызвали международную реакцию. Amnesty International заявила, что обеспокоена казнями гражданских лиц, и что мир не должен игнорировать эскалацию нарушений прав человека в Афганистане. Организация написала в «Твиттере», что обеспокоена казнями по решению полевых судов в уезде Балхаб.

По мнению организации, радикалы должны избегать блокирования коммуникаций и доставки предметов первой необходимости в зону боевых действий. Из зоны боевых действий информация должна поступать свободно, а стороны конфликта обязаны соблюдать законы войны.

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Обеспокоенность действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразил и спецдокладчик ООН по ситуации в Афганистане Ричард Беннетт. Он написал в «Твиттере», что сообщения о незаконных убийствах, принудительных переселениях, уничтожении имущества и других нарушениях прав человека в уезде Балхаб вызывают беспокойство. По словам Беннетта, эти сообщения стало трудно проверить из-за отключения интернета и телекоммуникационных сетей. Он призвал стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права.

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Между тем радикалы отрицают убийства мирных жителей в Балхабе. Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во время встречи с представителями Балхаба в бывшем парламенте назвал действия Мехди Муджахида «подстрекательскими». По его словам, в группировке никогда не дают разрешений на репрессии и не хотят причинять вред мирным жителям.

Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также сообщил, что жертв среди мирного населения в Балхабе нет. Он назвал сообщения Amnesty International об убийствах мирных жителей в Балхабе «необоснованными». Муджахид обвинил Amnesty International в неспособности получить достоверную информацию из региона и в отсутствии заслуживающих доверия документов. Тем временем радикалы заблокировали освещение в СМИ и присутствие наблюдателей в этом районе.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели крупное наступление на провинцию Панджшер и долину Андараб в провинции Баглан против сил Фронта национального сопротивления. Согласно документальным сообщениям, в этих провинциях радикалы допрашивают и расстреливают мирных жителей. Сообщалось также о случаях обезглавливания и других зверствах в Панджшере. Только в этой провинции за последние полтора месяца радикалы убили около 50 мирных жителей. Сотни молодых людей из Панджшира и Андараба были арестованы и заключены в тюрьму этих и других провинциях, включая Кабул.

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