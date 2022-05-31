* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Ричард Беннетт, специальный докладчик ООН по ситуации в Афганистане, заявил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что положение афганского народа под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «очень тревожно».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Он назвал широко распространённые нарушения прав человека, финансовый кризис, дискриминационное и репрессивное обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с людьми вселяющими большую тревогу.

По словам Ричарда Беннетта, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушают права женщин, журналистам запрещено свободно работать; меньшинства, особенно хазарейцы-шииты, подвергаются репрессиям; налицо длинный список убийств, арестов и пыток.

Он добавил, что Афганистан переживает не только кризис прав человека, но и кризис управления.

Беннет отметил, что международное сообщество забыло про афганский народ. По его словам, афганский народ имеет все основания полагать, что его бросили, и это «совершенно шокирует».

Специальный докладчик ООН по Афганистану не испытывает оптимизма в отношении обещаний талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о создании всеобъемлющего правительства, говоря, что до создания всеобъемлющего правительства и лучшего управления ещё далеко.

Беннетт также сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются исключить женщин из общественно-политической жизни.