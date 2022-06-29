* Талибы — запрещённая в России организация

Балх, Афганистан, 29 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже несколько дней разрушают палатки вынужденных переселенцев в Мазари-Шарифе и требуют их эвакуации. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Афганские беженцы

На действия радикалов пожаловались ряд временно перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны и нашли убежище в Мазари-Шарифе. Более 500 семей из провинций Фарьяб, Джаузджан и Сарипуль уже три года укрываются здесь из-за войны.

По словам переселенцев, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также задержали некоторых из них. Люди со слезами на глазах говорят, что ночью на их палатки нападают, вынуждая их уйти.

Они заявляют также, что радикалы не позволяют гуманитарным организациям помогать им продовольствием или непродовольственными товарами, чтобы оказать на них давление.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали эти обвинения.

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