Москва, 24 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. На пленарном заседании Сибирского транспортного форума помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о необходимости корректировки транспортной стратегии из-за новых вызовов для транспортной отрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Левитин

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"Меняется логистика, меняется экономика, и транспорт должен поддержать ее в новых условиях. Перспективы развития теперь будут требовать новых подходов, тех, которые еще несколько лет назад мы видели совсем по-другому. Я имею ввиду направление на восток. Мы видели для себя, что Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ — это восточное направление, но сегодня получилось так, что и северо-запад, и юг страны теперь тоже едут на восток… Что в этой ситуации делать Сибири, которая тоже должна ехать на восток?» — цитирует «Прайм» Левитина.

Помощник президента отметил, что образовалась новая конституция, которой раньше не было: Сибирский федеральный округ оказался зажат восточным полигоном с одной стороны и югом и северо-западом с другой.

«Нужны новые выходы СФО. Это, прежде всего, Арктика, по которой есть все поручения президента, и сейчас формируется закон о едином операторе на Северном морском пути — это будет «Росатом», который будет отвечать за доставку грузов, за северный завоз и т.д. Ну и нельзя оставлять направление Китай—Индия», — заявил Левитин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Росатом» создает главное управление Северного морского пути.

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