Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Росатом на сессии ПМЭФ — 2022 «Северный морской путь: международный коридор» заявил о создании «единого окна» для координации работы Северного морского пути (СМП).

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«Надеюсь, что в июле мы выйдем на соответствующие нормативные акты и у нас появится главное управление Северного морского пути, как координатор всего — не только ледокольного движения. <…> Наша цель стать не только единым инфраструктурным оператором СМП, не только отвечающим за морское движение, стать важным фактором развития в Арктике, вместе с губернаторами, вместе с судостроителями, энергетиками и т.д.», — сообщил глава дирекции «Росатома» Вячеслав Рукша.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин передал полномочия Росатому по управлению СМП и организации судоходства в его акватории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках Петербургского международного экономического форума представили перспективы развития Северного морского пути.

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