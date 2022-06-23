Москва, 23 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики заявил о том, к чему привели западные санкции.

Minvr.gov.ru Юрий Трутнев

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«Разрыв экономических связей с западными странами привел к развороту транспортных потоков к экспортирующим предприятиям на Восток, резко увеличив нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб <…> По оценкам, уже сегодня дефицит мощностей восточного полигона составляет более 100 млн тонн», — заявил Трутнев на заседании 23 июня.

По словам вице-премьера, возросшую транспортную нагрузку должен взять на себя Северный морской путь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по развитию Арктики, на котором указал необходимость развитие Арктического региона, а также дал правительству ряд поручений.

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