Якутск, 23 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Якутии стартовала VII Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», на котором представители федеральных и региональных органов власти, институты и эксперты обсудят вопросы демографии Дальнего Востока и Арктики. Конференция пройдёт с 23 по 24 июня в Якутске.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

«Поприветствовал участников и гостей форума. На конференции будут подведены промежуточные итоги реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года и нацпроекта «Демография», выработаны предложения по поддержке семей с детьми и граждан старшего поколения. <…> По итогам Всероссийской переписи населения, у нас проживает 996 тысяч человек. Мы близки к миллионному жителю республики, я уверен, что мы достигнем этой отметки уже в этом году!», — сообщает официальный Telegram-канал главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что население России должно увеличиваться и состоять из здоровых людей и что первой задачей России является демографический вопрос.