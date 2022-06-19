Москва, , 20:10 — REGNUM В Госдуме видят хорошие перспективы для России в ликвидации границ между Польшей и Украиной.

Олег Морозов Duma.gov.ru

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«Отсутствие границ между Польшей и Украиной позволяет надеяться, что рано или поздно не будет границ между Россией и Германией. Как и было когда-то», — рассуждает депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия»).

Восстановим историческую справедливость, предложил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что границы между Польшей и Украиной скоро перестанут существовать.

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