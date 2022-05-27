Бразилиа, , 07:57 — REGNUM Новые соглашения между Варшавой и Киевом будут фактически означать «мягкую аннексию» Польшей территории Украины, по крайней мере, западной её части. Об этом пишет 26 мая бразильский журналист Пепе Эскобар для портала The Cradle.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению журналиста, власти Польши намереваются извлечь для себя большую выгоду из украинского кризиса и усилить своё влияние, включая культурное, экономическое и военно-политическое, в западных регионах Украины.

В новом соглашении между Киевом и Варшавой прописано разрешение гражданам Польши избираться в украинские органы власти, вплоть до должности конституционных судей. Фактически, по мнению Эскобара, это означает передачу управления украинским государством киевскими властями Польше. Таким образом, для захвата власти на Украине Варшаве даже не понадобится посылать войска.

Напомним, в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. В тот же день в Киев с официальным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Детали его переговоров с украинским лидером не разглашались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский назвал огромным успехом для польского государства заключение соглашения с Украиной об особом статусе граждан Польши на Украине. По мнению эксперта, в итоге Украина попадает под полный контроль Польши.

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