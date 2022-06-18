Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Развивать туристическую отрасль Санкт-Петербурга, делая город еще более привлекательным для туристов, позволят новые проекты и общественные пространства. О городских проектах сообщил 18 июня председатель городского комитета по инвестициям Роман Голованов на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Модель проекта «Остров фортов» на ПМЭФ 2022

«Остров фортов» попадает чётко попадёт в сложившийся тренд. Объём инвестиций в соответствующий проект — 85 миллиардов рублей», — отметил Голованов, говоря о проекте по реставрации главных фортов Кронштадтской крепости

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Он добавил, что туристический потенциал позволит развить и прилегающая к дамбе в Финском заливе территория «Горская». Как сообщил глава комитета по инвестициям, это территория будет туристическо-рекреационной зоной.

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Новое общественное пространство появится и на территории пришедших в упадок оранжерей, которая находится в самом центре города и ждет реновации.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт‑Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома подписали концессионное соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада в центре Северной столицы. На этой территории планируется создать культурно-досуговый кластер.