Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM На территории бывшей строительной площадки «Горская» в Приморском районе Санкт-Петербурга в ближайшие годы появится новый туристический кластер, ориентированный на развитие парусного спорта. Инвестиции в проект, который будет способствовать повышению доступности для граждан туристских услуг, отдыха и оздоровления, достигнут 10 млрд рублей.

Финский залив

Соглашение о развитии территории на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Александр Беглов, генеральный директор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Суханов и командор региональной общественной организации «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Как отмечают в Смольном, в Горской построят яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, развлекательный центр, объекты туристской и спортивной инфраструктуры, общественно-деловое пространство.

«Этот проект станет важным шагом в развитии парусного спорта в нашем городе. Береговая линия в Горской — лучшее место для создания новой инфраструктуры для этого вида спорта. Проект расширит туристический и спортивный потенциал Петербурга», — подчеркнул Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге выбрали лучший проект развития территории промышленной зоны «Горская», где появится гавань, крупнейший в мире искусственный водоворот и Музей стихий.

Напомним, территория «Горская» образовалась на месте стройплощадки после завершения строительства защитной дамбы в Финском заливе. Развитие территории планируется без использования бюджетных средств.

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