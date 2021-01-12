Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Правительство Санкт‑Петербурга и Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома подписали концессионное соглашение о реконструкции оранжерей Таврического сада в центре Северной столицы. На этой территории планируется создать культурно-досуговый кластер, сообщает 12 января пресс-служба городского комитета по инвестициям.

Оранжерея Таврического сада Дарья Драй © ИА REGNUM

Как уточнили в комитете по инвестициям, концессионное соглашение было заключено 30 декабря 2020 года на срок 49 лет. Объект должен быть введен в строй не позднее 1 июля 2025 года.

Инвестор должен создать на этом месте социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными залами. При этом под оранжереи и помещения для досуга должно быть отведено не менее 60% площади.

Проектом предусмотрено преобразование заброшенных исторических оранжерей на Потемкинской и Кирочной улицах в новое культурно-досуговое пространство для жителей Петербурга и туристов. В нём планируется проведение культурных мероприятий, концертов, сценических выступлений, а также организация детских развивающих и развлекательных секций.

«По условиям концессионного соглашения в течение 55 месяцев инвестор создаст социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Не менее 60% площади должно быть занято под оранжереи и помещения для досуга», — уточнили в ведомстве.

Объем инвестиций в проект составит не менее 700 млн рублей.

Напомним, в декабре 2019 года комитет по инвестициям объявил открытый конкурс на право заключения соглашения для реконструкции построенных в конце 1970-х годов теплиц, давно пришедших в упадок. Единственным участником конкурса оказался Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, хотя в апреле того же 2019 года свою концепцию реконструкции оранжерей выдвигал ресторанный холдинг Ginza Project. Стоимость проекта по реконструкции теплиц, занимающих ныне почти 27 тыс. кв. метров, он оценивал в 1,7 млрд рублей.

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