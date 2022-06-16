Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM В Госдуме ждут законопроект правительства о майнинге, который оно пытается согласовать с Центральным банком РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе ПМЭФ-2022.

Криптовалюта

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Ранее в Госдуме была создана рабочая группа по регулированию майнинга криптовалют.

По словам Лугового, регулятор согласился на поддержку майнинга, но пытается затянуть этот процесс.

«Мы прекрасно понимаем, что если вопрос в целом с регулированием криптоиндустрии затянется, то депутаты Государственной думы, входящие в рабочую группу, видимо, подготовят законопроект о майнинге и его внесут, не дожидаясь», — сказал депутат.

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) в ответ на слова Лугового заявил, что ожидает появления законопроекта в ближайшее время. При этом он напомнил о законопроекте фракции «Новые люди», который стимулирует госструктуры активнее работать.

«Я думаю, что в ближайшее время законопроект появится. В том числе, вполне возможно, что мы с Андреем Луговым его и внесем, а дальше вместе со всеми начнем работать», — пояснил парламентарий.

Аксаков отметил необходимость активного взаимодействия с Минэнерго.

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«Тема потребления электроэнергии, региональная составляющая обязательно должна учитываться для того, чтобы майнинг приносил пользу хотя бы в виде налогов, ну и при этом не наносил вреда, связанного с энергопотреблением», — сказал он.

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