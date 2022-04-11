Москва, , 13:59 — REGNUM Минэнерго поддержало предложения депутатов Госдумы по регулированию криптовалютного рынка. Об этом говорится в письме, которое получил в ответ на предложения парламентариев депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Криптовалюта ИА REGNUM

Минэнерго России поддерживает идею легализации майнинговой деятельности, при этом министерство уже обсуждает с Минфином модель налогообложения для майнеров и считает, что они должны потреблять электроэнергию по тарифу для «прочих» потребителей, а не по льготному тарифу для населения, пересказывает Горелкин письмо за подписью замглавы министерства Павла Сниккарса.

Кроме того, Минэнерго видит определенные риски нарушения качественного и бесперебойного электроснабжения при массовом майнинге в жилых секторах.

Тем не менее, министерство считает, что эти негативные эффекты можно нивелировать, если майнинг будет квалифицирован как вид коммерческой деятельности, и будет создана соответствующая модель налогообложения, отметил Горелкин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ продолжает считать криптовалюты высокоспекулятивным инструментом с признаками финансовой пирамиды.

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