Путин может встретиться с предпринимателями и группами инвесторов на ПМЭФ
В ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин может встретиться с предпринимателями или группами инвесторов. Об этом в преддверии форума сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На ПМЭФ-2022 представят проект Большого университета Томска
Губернатор Томской области Владимир Мазур возглавит делегацию региона на XXV Петербургском международном экономическом форуме. В состав делегации вошли ректоры томских университетов.
Помощник президента России рассказал об участниках ПМЭФ-2022
Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году примут официальные делегации из более чем 40 стран мира. Об этом 15 июня сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Путин планирует встретиться с главами СМИ на полях ПМЭФ
На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин проведёт встречу с руководителями российских СМИ и корреспондентами, которые в последнее время работают на территории Украины.
На экономическом форуме Чувашия планирует подписание 14 соглашений о сотрудничестве на 20 млрд рублей.
Песков: пленарная сессия ПМЭФ должна быть «весьма и весьма интересной»
«Весьма и весьма интересной» должна стать пленарная сессия предстоящего Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил в преддверии форума пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Доктор экономический наук Никита Кричевский:
«Уважаемый министр Максим Решетников, будете на ПМЭФ, зарегистрируйтесь на секцию «Государственный аудит в новых реалиях: формирование культуры подотчетности».
Там Вы увидите, что переобувшиеся Биг-4 никуда из России не ушли. Выступающий Игорь Лотаков (управляющий партнер «Технологии Доверия», в прошлой жизни PwC) Вам это наглядно продемонстрирует».
Владимир Путин 17 июня примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2022
Президент РФ Владимир Путин 17 июня примет участие в пленарном заседании юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).