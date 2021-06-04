XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Участники юбилейного форума обсудят ключевые вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развитие технологий.

ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005 года он проводится под патронатом и при участии президента России. В 2022 году ПМЭФ проходит под лозунгом «Новый мир — новые возможности».

Среди участников — главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний, ведущие мировые эксперты, представители научных кругов.

По словам организаторов, в 2022 году страной — гостем ПМЭФ выступит Египет. Также в работе форума примут участие президенты Казахстана и Армении.

Президент России Владимир Путин традиционно примет участие в ПМЭФ и выступит на пленарной сессии 17 июня. Кроме того, Путин встретится с российскими военными корреспондентами, руководителями информационных подразделений и главредами СМИ, с которыми обсудит ход специальной военной операции на Украине.

Особенность XXV Петербургского международного экономического форума в том, что он проходит в условиях российской специальной военной операции на Украине и жесточайшей экономической войны Запада против России.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.