Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Законопроект о регулировании интернет-сервисов, предлагающих информацию или рекламу на основе запросов и личных данных пользователей, разрабатывают депутаты Госдумы от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе ПМЭФ-2022.

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«Пользователь должен иметь возможность отключения сервиса. Чтобы компаниям было понятнее, формулировка в законе звучит как возможность «полного или частичного отключения алгоритмов», — уточнил парламентарий.

При этом российский законодатель «не будет влезать в механику работы движка», заверил он.

«Мы хотим, чтобы пользователям понятным языком объяснили, как это работает. Сейчас платформы диктуют пользователю свои условия потребления контента, это несправедливо», — подчеркнул он.

Законопроект, который обяжет онлайн-платформы дать пользователям возможность отключения алгоритмов, которые формируют в его ленте специально подобранный контент, может быть внесен в весеннюю сессию.

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