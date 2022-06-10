Москва, , 15:14 — REGNUM Законопроект о регулировании работы онлайн-сервисов по размещению объявлений, так называемых классифайдов, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Горелкин, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Объявления Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Сегодня внес в Государственную думу поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые будут регулировать работу онлайн-сервисов по размещению объявлений — на профессиональном сленге такие сайты называют «классифайдами», — сообщил Горелкин.

Парламентарий обратил внимание на то, что такие сервисы аккумулируют огромный объем данных граждан России, особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом, например, известный всем сервис «Авито» принадлежит компании Prosus из Нидерландов.

Изменения предполагают ограничение доли владения классифайдов иностранцами. Участие в них зарубежных компаний должно быть не более, чем 20%.

Законопроект предполагает ряд обязанностей для владельцев сервисов объявлений. Так, они будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации, разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений, а также установить единый измеритель аудитории.

Кроме того, правительство России будет вправе устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом «Госуслуги». Планируется, что под регулирование попадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.

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