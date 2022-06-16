Ростов-на-Дону, 16 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Российским компаниям работать на экспорт становится рискованно, и сегодня действительно им следует переориентироваться с экспортных поставок на удовлетворение спроса на внутреннем рынке по целому ряду причин, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 июня заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская, комментируя заявление председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на полях ПМЭФ-2022 о приоритете внутреннего рынка перед экспортом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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В числе причин, которые назвала эксперт, — снижение доходности экспортных операций в связи со значительным укреплением курса российского рубля по отношению к курсу доллара США и евро. А по подавляющему большинству экспортных контрактов в качестве валюты платежа зафиксированы именно эти валюты.

«Оказывают влияние и антироссийские санкции, которые вводятся недружественными государствами в нарушение всех соображений разумности, в результате чего санкционные риски экспортной деятельности возросли многократно. Так, при заключении экспортного контракта сейчас невозможно спрогнозировать комплекс санкционных рисков, в том числе риск попасть под вторичные санкции. И поставки на внутренний рынок в таких условиях становятся более привлекательными», — указывает Татьяна Подольская.

Собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что иностранная валюта недружественных государств действительно превратилась в высокорисковый актив, накапливать в котором нецелесообразно ввиду наличия потенциальных рисков введения санкций на проведение каких-либо операций в этих валютах для российских резидентов. А из-за введённых западными странами ограничений на импорт высокотехнологичного оборудования и других востребованных российским рынком товаров потребность в валюте недружественных стран существенно упала.

Наряду с этим экспортные поставщики сталкиваются с комплексными логистическими проблемами, что не только увеличивает риски и конечную цену товара, но и ставит под сомнение возможность своевременной доставки — а значит и исполнение контрактных обязательств в установленный срок.

«Российский рынок является ёмким, на нём работает большое количество платёжеспособных участников, и при сложившемся комплексе условий на мировом рынке следует согласиться с позицией председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Это не значит, что Россия полностью свернёт экспортные поставки энергоносителей или пшеницы. При текущей высокой конъюнктуре цен на нефть, газ, продовольствие эти экспортные операции остаются высокодоходными. И для российских поставок этих товарных групп есть спрос на мировом рынке. Тем более что экспортные поставки российских сельскохозяйственных культур — это существенных вклад в глобальную продовольственную безопасность мирохозяйственной системы», — отметила эксперт.

ИА REGNUM сообщало, что председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, заявила о приоритете внутреннего рынка перед экспортом. Она также отметила необходимость проявлять гибкость в быстро меняющейся ситуации в экономике.

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