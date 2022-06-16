Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Российским производителям необходимо переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 16 июня председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина

«Нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт — наша ценность. В нашу страну поступает валютная выручка. Но если на этот экспорт не покупается импорт, и если нужно накапливать в активах в рискованной форме, нужно переосмыслить и наконец-то думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», — сказала Набиуллина.

Она также отметила необходимость проявлять гибкость в быстро меняющейся ситуации в экономике.