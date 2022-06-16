Ставрополь, , 13:00 — REGNUM В Ставропольском крае появится свой центр ядерной медицины. Проект станет пилотным и первым на Юге России. Соглашение о его строительстве подписано губернатором края Владимиром Владимировым и директором АО «Русатом Хэлскеа» — дивизиона госкорпорации «Росатом» в области здравоохранения Игорем Обрубовым. Об этом глава субъекта РФ сообщил 15 июня на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ядерная медицина

«Ставрополье станет одним из пилотных регионов-участников большого проекта, который предполагает строительство сети центров ядерной медицины по всей стране. Это значит, что в нашем крае такой центр будет построен одним из первых в России. Больше того, он станет первым подобным проектом на Юге России», — сообщил Владимиров.

Как отметил губернатор, реализация проекта намечена на 2023 год. После ввода центра в эксплуатацию он сможет оказывать в год до двух тысяч услуг. При этом будут использованы российские технологии для лечения онкозаболеваний.