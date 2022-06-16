Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Отечественный бизнес в последние годы без энтузиазма относился к предложениям инвестировать собственные средства, предпочитая получать государственные субсидии или кредитные деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Duma.gov.ru Андрей Макаров

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По его словам, на сегодняшний день на счетах компаний чуть больше 43 трлн рублей, из них на депозитах — более 26 трлн рублей.

«С начала года, в этот период времени, когда все инвестировать по идее должны, нишу занимать, они увеличились почти на 20% — счета на депозитах», — сказал Макаров.

Депутат пояснил, что наметилась тенденция, при которой бизнес готов рисковать за счет государства, но не за свой счет.

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