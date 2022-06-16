Москва, , 10:47 — REGNUM Запрета на хождение иностранных валют — доллара и евро — в России не будет. Об этом сегодня, 16 июня, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

Глава ЦБ РФ, уточнила, что запрета на хождение других валют иностранных валют в Российской Федерации также не будет.

«Валютные ограничения постепенно ослабляются и большинство из них должно быть снято», — пояснила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, по-прежнему в экономике России уже не будет, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

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