Москва, 15 июня, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году примут официальные делегации из более чем 40 стран мира. Об этом 15 июня сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

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«Если говорить о высокопоставленных делегациях из-за рубежа, официальных правительственных делегациях, мы ожидаем, что эти делегации приедут из более 40 стран мира», — уточнил Ушаков.

Он подчеркнул, что с учётом нынешней сложной ситуации, это «действительно представительное участие».

При этом, отметил помощник российского лидера, официальных представителей недружественных России государств на ПМЭФ не будет.

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Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. 17 июня запланировано пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, которое станет центральным событием форума. Большую часть своего выступления на ПМЭФ глава государства посвятит задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра.

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