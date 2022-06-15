Москва, , 08:43 — REGNUM Большая часть выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) российский лидер будет касаться экономического развития России. Об этом 15 июня заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра», — приводит РИА Новости слова Ушакова.

По его словам, «это задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей».

Кроме того, во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин оценит текущее состояние мировой экономики и политики.

«Речь, конечно, пойдёт о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее», — уточнил помощник президента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной. Так, Путин будет говорить о влиянии санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт 15–18 июня. Ожидается, что российский лидер выступит на мероприятии в очном формате 17 июня.

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