Москва, , 08:55 — REGNUM В ходе XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) после пленарного заседания президент России Владимир Путин проведёт двусторонние контакты. Об этом 15 июня сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он уточнил, что российский лидер планирует встретиться с главами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым.

«Это будут переговоры с Токаевым. Встреча, как я уже сказал, первая с президентом Республики Армения Хачатуряном. И также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика», — цитирует РИА Новости слова Ушакова.

При этом, по словам помощника главы государства, встречи Путина с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником не планируются.

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После двусторонних контактов президент проведёт традиционную встречу со СМИ на полях форума.

«Этот разговор будет вечером, где-то в 20:00 по Москве он планируется, пройдёт в формате вопрос-ответ и будет, конечно, посвящён актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации», — добавил Ушаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум пройдёт 15–18 июня. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин выступит на мероприятии в очном формате 17 июня.