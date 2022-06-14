Оттава, 14 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Канады были осведомлены о том, что сотрудник канадского ведомства посетит мероприятие в посольстве России, приуроченное ко Дню России. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Globe and Mail.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

При этом, по словам собеседников издания, сама глава МИД Канады Мелани Жоли не знала об этом и узнала только после появившейся информации в СМИ. После вмешательства офиса премьер-министра Джастина Трюдо Жоли и внешнеполитическое ведомство Канады получили распоряжение принести извинение и не посещать другие российские мероприятия до завершения конфликта на Украине.

«Офис министра иностранных дел Мелани Жоли знал, что высокопоставленный сотрудник министерства посетит мероприятие в российском посольстве в Оттаве в прошлую пятницу, и был под давлением офиса премьера, чтобы извиниться», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Канады Мелани Жоли назвала недопустимым присутствие представителей министерства на приёме в российском посольстве по случаю празднования Дня России. В ответ на это посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что «это демонстрация непрофессионализма».

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По его словам, все понимают, что дипломаты должны общаться. При этом он добавил, что отношения между Москвой и Оттавой «фактически заморожены».

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