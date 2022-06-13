Оттава, , 05:46 — REGNUM Присутствие представителя канадского МИД на приёме в российском посольстве по случаю празднования Дня России назвала неприемлемым глава внешнеполитического канадского ведомства Мелани Жоли. Об этом глава МИД Канады сообщила 12 июня в своём Twitter.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, которое прошло в посольстве России», — написала Жоли и уточнила, что впредь такой ситуации не повторится, представителей Канады не будет на подобных мероприятиях.

Глава МИД Канады указала, что Оттава поддерживает Киев в ходе проведения российской спецоперации на Украине.

Приём в российском посольстве, посвящённый Дню России состоялся 10 июня. В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители более 30 стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Представитель одного из департаментов Канады тоже присутствовала на приёме в российском диппредставительстве.

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