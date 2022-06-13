Оттава, , 07:08 — REGNUM Посол РФ в Оттаве Олег Степанов прокомментировал слова главы МИД Канады Мелани Жоли о недопустимости участия канадских дипломатов в мероприятиях посольства России. Об этом 13 июня пишет ТАСС.

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«Не люблю резких слов, но, на мой взгляд, это демонстрация непрофессионализма», — считает Степанов. «Все понимают, что дипломаты должны общаться. Я оставлю это на совести канадских политиков», — добавил он, отметив, что отношения между Москвой и Оттавой «фактически заморожены».

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли назвала недопустимым присутствие представителей министерства на приёме в российском посольстве по случаю празднования Дня России. «Ни один представитель Канады не должен был присутствовать на мероприятии, которое прошло в посольстве России», — заявила Жоли.

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