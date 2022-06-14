Москва, 14 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» снизила поставки газа по «Северному потоку». Как заявили в компании 14 июля, эта мера вынужденная и связана с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта.

Gazprom.ru «Северный поток»

Также в числе причин, по которым пришлось сократить объёмы прокачки, — выработка межремонтного ресурса ГПА и выявленные технические неисправности двигателей (Ростехнадзор временно запретил их использование).

«В настоящее время на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», — поясняется в сообщении компании в телеграм-канале.

В связи с этим Газпром может обеспечить прокачку по газопроводу лишь в объёме до 100 млн куб. м в сутки при плане в 167 млн куб. м в сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая экспорт российского газа по «Северному потоку» сократился почти на 10% — до 6,4 млн кубометров в час. Это произошло после прекращения поставок в адрес нидерландской компании GasTerra, которая отказалась платить в рублях. Всего за сутки по магистрали было поставлено 153 млн кубометров газа. Однако 1 июня поставки восстанавливаются. За первый час экспорт вырос до 6,9 млн кубометров то есть на 8% по сравнению со средним уровнем прокачки 31 мая.

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