Москва, , 09:49 — REGNUM Поставки газа по газопроводу «Северный поток» вновь выросли 1 июня после уменьшения днём ранее. Об этом свидетельствуют данные Nord Stream AG.

31 мая экспорт российского газа по «Северному потоку» сократился почти на 10% — до 6,4 млн кубометров в час. Это произошло после прекращения поставок в адрес нидерландской компании GasTerra, которая отказалась платить в рублях. Всего за сутки по магистрали было поставлено 153 млн кубометров газа.

Однако 1 июня поставки восстанавливаются. За первый час экспорт вырос до 6,9 млн кубометров, т.е. на 8% по сравнению со средним уровнем прокачки 31 мая. Рост показателя происходит, несмотря на планировавшуюся остановку поставок для немецкой Shell Energy Europe и датской Orsted.

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