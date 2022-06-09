Москва, , 09:26 — REGNUM Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ). Но сегодня, 9 июня, поставки российского газа по «Северному потоку» снижены из-за плановых технических работ. Об этом свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG.

9 июня по трубопроводу «Северный поток» планируется поставлять около 5,9 млн кубометров в час — 142 млн кубометров за газовые сутки, что почти на 5% ниже транзита 8 июня (примерно 149 млн кубометров) и на 16,5% — до техработ (около 170 млн кубометров).

Прокачка российского газа по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — 9 июня могут подвырасти. Заявка на транзит через ГИС «Суджа» на сегодня составляет 41,9 млн кубометров (8 июня было 41,4 млн кубометров).

Как сообщало, поставки российского природного газа в Нидерланды и Данию прекращены с 1 июня 2022 года.

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