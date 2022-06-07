Лондон, 8 июня, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Великобритания пообещала предоставить киевскому режиму современные противокорабельные ракеты Brimstone, якобы необходимые для деблокирования украинских портов и вывоза зерна. Об этом 8 июня сообщает газета The Daily Telegraph.

Getarchive.net Противокорабельная крылатая ракета «Гарпун»

О готовности Киева возобновить вывоз украинской сельхозпродукции через порты только при передаче ему «вооружений для защиты от угроз с моря» 7 июня заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Ранее о серьёзном влиянии военной спецоперации России на Украине на ситуацию в области продовольственной безопасности во всём мире заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Швеции планируют передать Украине американские противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун», использовать которые Пентагон обучает украинских военных.

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