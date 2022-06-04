Лондон, , 04:23 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине самым серьёзным образом влияет на ситуацию в области продовольственной безопасности во всём мире. Такое утверждение сделала глава МИД Великобритании Лиз Трасс, об этом сказано в распространённом 3 июня заявлении британского ведомства.

Лиз Трасс Policy Exchange

Как пояснила Трасс, спецоперация России уже имеет огромные последствия для глобального мира и всеобщего процветания, а также для продовольственной безопасности. Глава МИД Великобритании напомнила о беженцах, которые были вынуждены покинуть Украину за 100 дней до российской спецоперации, а также о военной помощи от Великобритании. Трасс Указала, что Лондон поставил Киеву «десять тысяч ракет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам российского президента Владимира Путина, не Россия является виновницей усугубления проблем с удобрениями и продовольствием, за это ответственны «американские и европейские партнёры».

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