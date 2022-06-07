Москва, 7 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект об импортозамещении в торговле, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Госдума

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Прежде всего, существенно повышается предельно допустимая доля торговых сетей в регионах, с 25% до 35% от оборота локального рынка — так называемый порог доминирования.

Российские сети розничной торговли продовольственными товарами смогут покупать или арендовать торговые объекты ушедших из России зарубежных компаний. Для осуществления таких сделок по импортозамещению продуктовых сетей необходимо будет учесть ряд условий.

Так, сделки могут быть совершены только после 15 июня 2 022 года. Кроме того, приобретаемые в собственность или арендуемые площади должны принадлежать иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки, которое прекратило осуществление торговой деятельности на территории Российской Федерации или заявило о прекращении такой деятельности.

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