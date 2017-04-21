Страны Запада ведут крайне непоследовательную политику в отношении российских удобрений, заявил в интервью RT помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.
По его словам, США и ЕС заявляют о борьбе с продовольственным кризисом, при этом вводят санкции в отношении российских удобрений, которые могут помочь в преодолении этого кризиса.
«Россия ограничений не вводила — она продолжает экспортировать удобрения. Мы просто заботимся об удовлетворении внутреннего спроса. Мы оставили себе столько удобрений, сколько необходимо, чтобы в этом году собрать очень богатый урожай... Так, весьма вероятно, нас ожидает рекордный урожай пшеницы, и мы сможем обеспечить мир этим продовольствием», — объяснил он.
«Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона», так посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал принятый против нашей страны шестой пакет санкций.
Он добавил, что при этом Вашингтон пытается возложить вину за глобальные экономические дисбалансы и рост цен на топливо именно на Россию. Однако ограничительная практика лишь приведёт к новым перебоям в цепочках поставок, что может отразиться и на США.
«Понимаем, что сама мысль о способности российской экономики противостоять внешнему давлению вызывает у Вашингтона аллергию. Даже под шквалом ограничений и запретов мы готовы в срок обслуживать собственные долговые обязательства. Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьёзных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — сказал Антонов.
RT.
Анатолий Антонов спрогнозировал проблемы в экономике в результате санкций против РФ. По словам российского посла в США, введение ограничительных мер в отношении Москвы обернётся усугублением мировых проблем с цепочками поставок и продовольственной безопасностью.
«Экономические колебания могут отразиться и на Америке, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает всё более острый характер», — написал он в Telegram.
Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса, в котором аналитики спрогнозировали сокращение падения ВВП. По их оценкам, спад ВВП в 2022 году составит 7,5% вместо 9,2%, прогнозировавшихся ранее. В следующем году рост ВВП будет нулевым, а в 2024-м составит 1,8% (ранее ожидалось 1,7%). Прогнозы по экономическому росту в 2025 году остались неизменными — 1,8%.
Участниками опроса ЦБ стали аналитики из 37 организаций, включая АКРА, Morgan Stanley, «Эксперт РА», «Сколково-РЭШ», Barclays, ВЭБ.РФ.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало новый санкционный список россиян, в него вошли бизнесмены Алексей Мордашов и «Северсталь», которой он владеет, и Год Нисанов («Киевская площадь»).
Помимо самого Мордашова ограничения ввели против Марины Мордашовой, детей бизнесмена Кирилла и Никиты. Также в список внесли его компанию «Севергрупп», которая управляет остальными активами бизнесмена, и Nordgold, контрольную долю в которой владелец «Северстали» ранее передал Марине Мордашовой. При этом Минфин США выпустил генеральные лицензии, по которым операции с «Северсталью» можно вести до 31 августа, с Nordgold — до 1 июля.
Ожидаемое падение импорта алкоголя стимулирует участников рынка закрывать слабые места в ассортименте. Так, производитель водки «Царская» и алкогольный дистрибьютор Ladoga создал линейку вин с «Кубань-Вино» в категории до 500 руб. за бутылку.
Конкуренты Ladoga также реализуют подобные проекты.
Компании потребительского сектора в качестве антикризисной меры попросили власти заморозить до 2023 года индексацию тарифов на вывоз коммунальных отходов. А заодно пожаловались на саму систему ценообразования этой услуги — сейчас каждый регион самостоятельно определяет ее стоимость.
Операторы по вывозу мусора, сами недавно попросившие 50 млрд руб. у правительства в виде поддержки в кризис, считают обращение ретейлеров необоснованным.
Верховный суд островного государства Фиджи приостановил процесс выдачи США яхты Amadea, которую связывают с российским предпринимателем, членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым.
Запрос на конфискацию яхты одобрил Высокий суд Фиджи, но владеющая судном компания Millemarin Investment Limited оспорила это решение. В ее апелляции утверждается, что Amadea принадлежит не господину Керимову, а экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову.
Цитата канала kommersant
США приветствуют решение группы ОПЕК+ нарастить нефтедобычу в предстоящие два месяца, Вашингтон намерен задействовать все инструменты для снижения цен на нефть.
Очередные антироссийские санкции угрожают цепочкам поставок, перебои в которых повлияют на продовольственную безопасность — посол России в США Анатолий Антонов.
В США предложили рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии за отказ от эмбарго на российскую нефть, говорится в письме члена палаты представителей США Раджи Кришнамурти госсекретарю Энтони Блинкену. RT ознакомился с документом.
Он убеждён, что после перекрытия для России «ключевого источника дохода» удастся усилить давление на её экономику и затруднить Москве возможности финансирования спецоперации на Украине.
По мнению Кришнамурти, чтобы «помочь ЕС отказаться от российских энергоресурсов», Госдепу следует в том числе рассмотреть введение ограничений против венгерских компаний, которые по-прежнему ведут дела с экспортёрами нефти из РФ.