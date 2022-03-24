Москва, , 15:26 — REGNUM Большинство российских торговых центров, столкнувшихся с уходом иностранных компаний, перепрофилируются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил заместитель проректора по научной работе финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров.

Торговый центр открыт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Массового закрытия торговых центров в 2022 году мы не увидим. Те торговые центры, которые не смогут привлечь новые магазины взамен ушедших, просто перепрофилируются — будут открываться новые точки выдачи онлайн-ретейла, возможно с небольшими складами, медицинские центры, фудкорты и так далее, — сказал Лавров. — Более того, я думаю, что руководство торговых центров будет искать замену ушедшим магазинам на рынках Азии. Это могут быть Турция, Индия или тот же Китай. Это вопрос времени: проведение переговоров, оформление франшиз и подписание документов. Так что думаю, массовые закрытия исключены. Большинство торговых центров перепрофилируются».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что азиатские компании уже начали активно осваивать российские торговые пространства.

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