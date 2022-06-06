Москва, , 10:00 — REGNUM Экономике России критически не хватает денег, помочь может снижение ключевой ставки и увеличение денежной массы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В экономике критически не хватает самих денег. Условно говоря, ставка ЦБ — ключ от сейфа, но, если сейф пустой, проку от ключа мало. Значит, надо как минимум вдвое снизить ключевую ставку и одновременно вдвое увеличить денежную массу за счет покупки Банком России за рубли золота, ценных бумаг и других активов», — заявил Миронов.

По его убеждению, решение ЦБ повысить ключевую ставку до 20% является санкциями регулятора.

«Можно и нужно влиять на действия Центробанка, который ввел свои санкции против российской экономики, задрав ключевую ставку. Даже сейчас, после ее снижения до 11%, кредитные ресурсы остаются непомерно дорогими, а для многих предприятий просто недоступными, парализуя экономическую активность в стране», — рассуждает он.

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