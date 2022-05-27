Москва, , 23:50 — REGNUM Правительство России будут постепенно снимать внутренние финансовые ограничения по мере нормализации ситуации. Об этом заявил 27 мая министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что Центробанк начал снижать ключевую ставку и к настоящему времени уже ослаблены многие ограничения, которые были введены «в период высокой волатильности рубля и неопределённости».

В частности, указал министр, требование по продаже валютной выручки экспортёрами было снижено с 80% до 50%, при этом увеличены сроки продажи этой выручки. Максимальная допустимая сумма перечисления валютных средств гражданами за рубеж была увеличена с $10 000 до $50 000.

«Эти и другие решения — всё это говорит о том, что мы и дальше будем постепенно снимать эти ограничения. Поскольку ситуация нормализуется», — сказал глава Минфина.