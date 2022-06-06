Москва, , 09:22 — REGNUM Россия не собирается опускать железный занавес. Этого скорее следует ждать от страны Европы. Об этом в эфире итальянского телеканала La7 заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Железного занавеса не будет, по крайней мере с нашей стороны, можете не волноваться», — заверила российский дипломат.

Она подчеркнула, что «это Евросоюз окружает занавесом Россию».

Представитель российского внешнеполитического ведомства обвинила ЕС в чрезмерной эгоистичности. По её словам, в Европе полагают, будто бы они находятся в центре мира, игнорируя существования других народов. В этом и заключается их ошибка, считает Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что общение с Европой прекращает не Россия, а сами страны Евросоюза. По её словам, «это делает весь Запад, а США в этом вопросе доминируют». В качестве примера она привела отказ трёх стран Балканского полуострова разрешить пролёт самолёта, на котором министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в Сербию на переговоры. Российский дипломат подчеркнула, что тем самым Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли очередной канал связи.

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