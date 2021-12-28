Москва, , 21:10 — REGNUM Россия не заинтересована в том, чтобы вернулось такое противостояние с Западом, при котором снова появится так называемый железный занавес. Об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «БелРос».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Мы — нет», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о возможности такого возвращения со стороны России. Что же касается Запада, то о планах этих стран сказать трудно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Захарова заявила, что железным занавесом отгораживается Запад от России.

Добавим, что понятие «железный занавес» закрепил как символ холодной войны в своей Фултонской речи экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, хотя это словосочетание использовалось и до него.

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