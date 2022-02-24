Москва, , 14:30 — REGNUM Закрыть «железным занавесом» Россию невозможно. Об этом 24 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Такая страна, как Россия, не может оказаться за «железным занавесом», — заявил Песков.

«Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств. Но так или иначе у нас с этими государствами возникали проблемы и до этого и без этого. Но такую страну как Россия закрыть «железным занавесом» просто невозможно», — указал он.