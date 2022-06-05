Белград, 5 июня, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Три страны Балканского полуострова отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который направлялся с визитом в Сербию. Об этом со ссылкой на собственный источник 5 июня сообщила сербская газета «Вечерне новости».

wacki56 Самолет

Так, по данным издания, небо для пролёта лайнера закрыли Болгария, Северная Македония и Черногория. При этом официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало.

Издание отмечает, что в связи с этим назначенный на 6–7 июня визит главы российского внешнеполитического ведомства в Белград «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».

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Как сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. Глава МИД РФ должен провести переговоры с президентом страны Александром Вучичем, с которым он обсудит актуальные международные проблемы. Также у Лаврова запланированы переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.

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