Москва, , 15:21 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 и 7 июня посетит с официальным визитом Сербию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 3 июня.

Сергей Лавров и Александр Вучич Predsednik.rs

В ходе визита Лавров проведет переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, министром иностранных дел Николой Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием, уточнила Захарова.

«Предполагается углублённо обсудить вопросу двухстороннего политическо-экономического взаимодействия, обменяться мнениями по ситуации в балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам», — рассказала официальный представитель МИД России.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что ситуация вокруг визита Лаврова в Сербию «усложняется». «Усложняется ситуация вокруг приезда Лаврова во всех смыслах, но я еще не готов об этом говорить. Есть вопрос, как Лавров приедет», — сказал Вучич 2 июня в Братиславе, отвечая на вопросы журналистов.