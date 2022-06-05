Белград, , 18:01 — REGNUM Ситуация с визитом в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова «исключительно сложная». Об этом сообщила 5 июня премьер-министр республики Ана Брнабич в эфире телеканала TV — pink.

Ана Брнабич Www.srbija.gov.rs

Ана Брнабич назвала «невероятным» тот факт, что из-за ситуации в Европе и мире, президенту одной страны приходится заниматься логистикой путешествия министра иностранных дел другой страны.

«Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит министра иностранных дел Российской Федерации, то можете подумать, что люди, особенно в кризисные времена, когда мир на грани третьей мировой войны, будут заинтересованы слышать его позицию, как бы они ни были несогласны с ним. Существует, наверное, что-то, что должно быть услышано, существует, вероятно, хоть какое-то пространство для диалога», — сказала Брнабич.

Премьер-министр страны отметила, что у президента Сербии Александара Вучича запланирован целый ряд встреч и с представителями РФ, и с представителями США, и Германии, и ЕС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава российского дипведомства посетит с визитом Сербию 6−7 июня. На это время запланированы встречи с президентом страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной скупщины и патриархом Сербским. Предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров заявил о недопустимости зависимости РФ от инвестиций Запада