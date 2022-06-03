Москва, 3 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Европа воюют с Россией чужими руками, поставляя оружие киевскому режиму. Об этом в интервью Al Jazeera заявил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Запад

«Но воюет-то Украина, а не Соединённые Штаты Америки и не Европа, то есть им украинцев не жалко, поэтому они с удовольствием поставляют туда оружие, включая упомянутые вами РСЗО», — цитирует ТАСС Медведева.

Он добавил, что «американские и европейские кураторы» Украины, поддерживая материально украинскую армию, стимулируют продолжение конфликта, при этом «сами участвуют в этих военных действиях в формате так называемой войны по доверенности, то есть proxy war».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад вступает с Россией в войну через промежуточное звено — Украину. Поставки вооружений, добавил он, это ещё один пример нечистоплотности США в вопросах международного права. Они действуют по принципу «как хочу, так ворочу».

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что западные страны никоим образом не способствуют урегулированию конфликта на Украине, а, наоборот, «подливают масла в огонь», поставляя Киеву вооружение.

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