Нью-Йорк, США, , 11:23 — REGNUM Западные страны никоим образом не способствуют урегулированию конфликта на Украине, а наоборот «подливают масла в огонь», поставляя Киеву вооружение. Об этом 16 мая в эфире Первого канала заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Запад

При этом дипломат подчеркнул, что ведение прокси-войны не помешает России завершить спецоперацию и достигнуть заявленных целей.

«Воюет Украина, ей подбрасывают, поставляют оружие, фактически подливая масла в огонь, не давая пожару войны затихнуть. Это, конечно, преступная тактика, но, я думаю, это не должно помешать нам закончить нашу спецоперацию на Украине и реализовать те цели, которые были перед ней поставлены, — сказал Полянский. — Наше дело правое, мы, конечно же, победим».

Он также пояснил, что прокси-войной называют конфликт между странами, когда стороны воюют «не своими руками», поставляя одному из непосредственных участников конфликта вооружение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад вступает с Россией в войну через промежуточное звено — Украину. Он также подчеркнул, что страны НАТО вооружают Киев. По словам главы МИД РФ, поставки вооружений — это ещё один пример нечистоплотности США в вопросах международного права. Они действуют по принципу «как хочу, так ворочу», сказал Лавров.

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