Москва, , 09:32 — REGNUM Запад вступает с Россией в войну через промежуточное звено — Украину. Страны НАТО вооружают Киев, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, вооружения, которые Украина получает от западных стран, будут для российских войск законной целью в рамках специальной операции. Склады на западе Украины уже не раз становились такой целью.

«А как иначе? Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси — на войне как на войне», — подчеркнул Лавров.

Поставки вооружений, добавил он, это ещё один пример нечистоплотности США в вопросах международного права. Они действуют по принципу «как хочу, так ворочу».

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что спецоперация России должна завершиться договором.

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