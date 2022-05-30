Симферополь, , 11:19 — REGNUM Проведение массовых мероприятий в День защиты детей в Евпатории разрешил глава Крыма Сергей Аксёнов, соответствующие изменения внесены в указ главы региона о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Изменения внесены в части запрета массовых мероприятий на территории Крыма, которое действует до сих пор.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение 1 июня 2022 года на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым мероприятий в рамках Международного дня защиты детей», — говорится в документе.

Кроме того, глава Крыма разрешил провести 3 июня торжественную церемонию конкурса премии общественного признания «Преград нет». Ранее власти Крыма разрешили проведение в июне ежегодного фестиваля «Великое русское слово» и фестиваля античного искусства «Боспорские агоны».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со снижением заболеваемости COVID-19 в Крыму снято большинство ранее введённых ограничений. Пока сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий, а также требование соблюдать масочный вежи и социальную дистанцию.