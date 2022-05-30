Берлин, 30 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Киеву необходимо продолжить поставлять боевую технику из Германии. Об этом заявил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.

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В интервью для газеты Bild он пояснил, что это необходимо для укрепления обороноспособности Украины.

«Без оружия союзников в мировой войне Европа была бы под властью нацистов. Но даже без этого исторического обзора нам должно быть ясно, что в нынешней ситуации мы должны прежде всего дать слово Украине», — подчеркнул бывший руководитель ФРГ.

Вместе с тем Гаук указал на необходимость поддерживать диалог с Москвой и не оставлять попыток решить конфликт дипломатически.

«Мы никогда не должны отказываться от дипломатии. Однако важно вести переговоры с позиции уверенности в себе, а также силы», — сказал Гаук, добавив, что это «оказалось правильным во время холодной войны».

Напомним, ранее газета Die Welt сообщила, что Германия за прошедшие девять недель значительно сократила поставки вооружений и военной помощи Киеву. Так, за период с 30 марта по 26 мая ФРГ отправила Украине всего два пакета военной помощи. В них вошли мины, гранаты, запчасти к пулеметам, детонаторы и радиостанции. При этом Киев запрашивал у Берлина поставки зенитных самоходных установок «Гепард», однако немецкие власти решили перенести поставки на вторую половину лета. В Берлине заявляли, что украинских боевиков еще нужно обучить обращению с этой техникой.

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Как сообщало иаИА REGNUM, на этом фоне посол киевского режима в Германии Андрей Мельник в очередной раз обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в затягивании поставок на Украину тяжёлого вооружения.

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