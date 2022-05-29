Берлин, , 21:06 — REGNUM Германия за прошедшие девять недель значительно сократила поставки вооружений и военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета Die Welt.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, за период с 30 марта по 26 мая Германия отправила Украине всего два пакета военной помощи. В них вошли мины, гранаты, запчасти к пулеметам, детонаторы и радиостанции. При этом Киев запрашивал у Берлина поставки зенитных самоходных установок «Гепард», однако немецкие власти решили перенести поставки на вторую половину лета. В Берлине заявляли, что украинских боевиков еще нужно обучить обращению с этой техникой.

Газета указывает, что правительство Германии также подготовило к отправке Киеву боевые машины пехоты «Куница» и танки «Леопард 1». Тем не менее бронетехника остается на немецкой территории. По данным газеты, вопрос с отправкой до сих пор рассматривает федеральный совет безопасности ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник высмеял немецкое правительство за промедление с поставками вооружений. Он опубликовал картинку с улиткой на своей странице в Twitter и снабдил подписью: «Немецкое оружие для Украины уже в пути».